Serie C, 13^ giornata: i finali delle gare delle 17:30. Ko la Lucchese, pokerissimo Padova

Si è conclusa la domenica di calcio di Serie C, in attesa che il posticipo del lunedì, quello tra Como e Piacenza, chiuda il 13^ turno.

Nel Girone A notte fonda per la Lucchese, che sprofonda anche a Pistoia, mentre non vanno oltre il pareggio Livorno e Pontedera.

Nel Girone B sono tre i pareggi, con i dubbi legati alla panchina della Triesina, mentre il Padova cala il pokerissimo alla Vis Pesaro e il Mantova vince in rimonta contro il Ravenna

Nel Girone C vince il Catania ad Avellino, mentre la Casertana è corsara sul campo del Bisceglie. Si registrano poi due pareggi.

Di seguito il programma della 13^ giornata di Serie C:

GIRONE A

GIA' GIOCATE

Pergolettese-Renate 0-2 (10' Kabashi, 64' [rig.] Giovinco)

Olbia-Juventus U23 2-1 (10' Pennington, 65' Rafia, 82' Udoh)

Alessandria-Pro Vercelli 2-1 (26' Eusepi, 68' Arrighini, 86' [rig.] Padovan)

Giana Erminio-Carrarese 1-2 (49' Manzari, 57' Piscopo, 93' Montesano)

Novara-Albinoleffe 0-0

Pro Patria-Grosseto 0-0

Pro Sesto-Lecco 1-0 (70' [rig.] De Respinis)

Livorno-Pontedera 0-0

Pistoiese-Lucchese 2-0 (29' Chinellato, 81' Valiani)

LUNEDI' 30 NOVEMBRE ORE 21:00

Como-Piacenza

GIRONE B

Imolese-Arezzo 0-2 (39' Belloni, 72' Cutolo)

Fano-Virtus Verona 1-2 (9' Baldini, 67' Marcandella, 74' Carlevaris)

Gubbio-Feralpisalò 1-1 (28' Pasquato, 84' Legati)

Sambenedettese-Legnago 1-1 (13' [rig.] Luppi, 87' Masini)

Sudtirol-Perugia 1-1 (3' Melchiorri, 41' [rig.] Casiraghi)

Carpi-Triestina 2-2 (15' [rig.] Lodi, 26' [rig.] Biasci, 67' Tartaglia, 78' Giovannini)

Cesena-Modena 0-0

Fermana-Matelica 1-1 (12' Boateng, 13' Calcagni)

Mantova-Ravenna 2-1 (26' Perri, 66' e 69' Ganz)

Padova-Vis Pesaro 5-3 (4' Ronaldo, 18' e 21' Nicastro, 46' Gennari, 51' Bifulco, 68' e 70' [rig.] De Feo, 89' Curcio)

GIRONE C

Vibonese-Ternana 2-3 (38' Mammarella, 59' Plescia, 77' Redolfi, 82' e 92' Vantaggiato)

Bari-Catanzaro 1-0 (57' Antenucci)

Palermo-Monopoli 3-0 (21' [rig.] Almici, 24' Marconi, 76' Saraniti)

Virtus Francavilla-Teramo 1-1 (3' Castorani, 38' Di Francesco)

Viterbese-Foggia 0-1 (65' [rig.] Rocca)

Avellino-Catania 1-2 (50' [aut.] Miceli, 67' Pecorino, 90' Maniero)

Bisceglie-Potenza 1-1 (10' [rig.] Cianci, 66' Mansour)

Cavese-Casertana 0-1 (86' Carillo)

Juve Stabia-Paganese 1-1 (12' Romero, 38' Mendicino)