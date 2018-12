Serie C, 16^ giornata: Paganese e Matera si dividono la posta

© foto di Massimo Arminante/TuttoLegaPro.com

Grande rimonta della Paganese che, in dieci contro undici, recupera il Matera dallo 0-2. In diciassette minuti i gol ospiti, con Risaliti e Trarico, a cui risponde Cesaretti al ventiseiesimo. Poi è Piana, a mezz'ora dal termine, a ristabilire la parità, poco dopo il cartellino rosso rifilato a Diop. I campani rimangono all'ultimo posto della classifica con 5 punti in 15 partite.