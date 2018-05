Serie C, 1° turno Nazionale. Alessandria super, bene Piacenza e Viterbese

Nella giornata di ieri sono andate in scena le gare d'andata dei playoff del primo turno nazionale. Sono subentrate in questo turno le terze classificate di ogni girone, Pisa, Sambenedettese e Trapani e la vincente della Coppa Italia serie C, l'Alessandria

Dopo le cinque partite disputate, sicuramente la squadra che ha più possibilià di passare il turno è l'Allesandria, che ha vinto 3-2 sul campo della FeralpiSalò. Bene anche Cosenza, Viterbese e Piacenza: tutte e tre hanno vinto in casa con un gol di scarto, rispettivamente contro Trapani, Pisa e Sambenedettese ed ora sono in una posizione decisamente di vantaggio in vista delle gare di ritorno in programma mercoledì, quando avranno a disposizione due risultati su tre per passare il turno. Discorso simile per la Reggiana, che dopo lo 0-0 di ieri sul campo della Juve Stabia, in virtù del miglior piazzamento in classifica, potrebbe anche accontentarsi del pareggio.

Cosenza-Trapani 2-1

FeralpiSalò-Alessandria 2-3

Juve Stabia-Reggiana 0-0

Piacenza-Sambenedettese 2-1

Viterbese-Pisa 1-0