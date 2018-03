Serie C, 31^ giornata: le designazioni arbitrali per il Girone C

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 30^ giornata di Serie C. Ecco il dettaglio del Girone C:

Akragas-Trapani: Paolo Bitonti di Bologna (Severino-Cortese)

Catanzaro-Virtus Francavilla: Luca Zufferli di Udine (Vingo-Spiniello)

Juve Stabia-Matera: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Marinenza-Lillo)

Paganese-Siracusa: Andrea Zingarelli di Siena (Dell'Olio-Politi)

Sicula Leonzia-Rende: Fabio Natilla di Molfetta (Laudato-De Chirico)

Bisceglie-Catania: Vincenzo Valiante di Salerno (Cecchi-Berti)