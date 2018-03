Serie C, 32^ giornata: le designazioni arbitrali per il Girone A

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 32^ giornata di Serie C. Di seguito il reconto per quanto riguarda il Girone A:

AREZZO vs GAVORRANO (ore 16:30): Gino Garofalo di Torre del Greco (Rizzotto-Salama)

MONZA vs PRO PIACENZA (ore 20:30): Matteo Gariglio di Pinerolo (Margheritino-Fantino)

PIACENZA vs GIANA ERMINIO (ore 20:30): Davide Moriconi di Roma 2 (Madonia-Niedda)

CUNEO vs PONTEDERA (ore 14:30): Francesco Luciani di Roma 1 (Maninetti-Bologna)

OLBIA vs ALESSANDRIA (ore 14:30): Federico Fontani di Siena (Cavallina-Zambelli)

PISA vs CARRARESE (ore 20:30): Davide Miele di Torino (Magri-Dicosta)

PRATO vs LUCCHESE (ore 16:30): Ermanno Feliciani di Teramo (Di Monte-Gentileschi)

ROBUR SIENA vs PISTOIESE (ore 20:30): Andrea Giuseppe Zanonato di Vicenza (Lenarduzzi-Polo-Grillo)

VITERBESE vs LIVORNO (ore 20:30): Federico Dionisi di L'Aquila (Sartori-Michieli)