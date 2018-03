Serie C, 32^ giornata: le designazioni arbitrali per il Girone C

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 32^ giornata di Serie C. Di seguito il reconto per quanto riguarda il Girone C:

CATANIA vs PAGANESE (dom ore 14:30): Andrea Mei di Pesaro (Garzelli-Meocci)

CASERTANA vs LECCE (dom ore 14:30): Manuel Volpi di Arezzo (Rossi-Affatato)

COSENZA vs AKRAGAS (dom ore 18:30): Valerio Maranesi di Ciampino (Montagnani-Pellino)

FIDELIS ANDRIA vs SICULA LEONZIO (dom ore 14:30): Alessandro Prontera di Bologna (D'Apice-Somma)

MATERA vs BISCEGLIE (dom ore 18:30): Nicola Donda di Cormons (Pizzi-Perrotti)

MONOPOLI vs CATANZARO (dom ore 16:30): Cristian Cudini di Fermo (Di Giacinto-Micaroni)

RENDE vs TRAPANI (dom ore 14:30): Ilario Guida di Salerno (Lombardi-Caso)

VIRTUS FRANCAVILLA vs JUVE STABIA (dom ore 16:30): Francesco Raciti di Acireale (Cantafio-D'Alia)

SIRACUSA vs REGGINA (lun ore 20:45): Giovanni Ayroldi di Molfetta (Mazzei-Biava)