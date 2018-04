Serie C, 36^ giornata: le designazioni arbitrali del Girone A

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 36^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio il quadro per quanto riguarda il Girone A:

Arzachena-Livorno: Marchetti di Ostia Lido

Carrarese-Pistoiese: Miele di Nola

Monza-Giana Erminio: Guarnieri di Empoli

Piacenza-Pro Piacenza: Robilotta di Sala Consilina

Gavorrano-Alessandria: De Angeli di Abbiategrasso

Lucchese-Olbia: De Santis di Lecce

Pisa-Pontedera: Maggioni di Lecco

Prato-Arezzo: Perotti di Legnano

Robur Siena-Cuneo: Proietti di Terni

Riposa: Viterbese