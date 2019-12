© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel recupero della 13^ giornata del Girone C nuova battuta d’arresto per il Catania che non riesce a portare a quattro i risultati utili consecutivi e avvicinare il terzo posto condiviso da Bari, Potenza e Ternana. La squadra di Lucarelli infatti viene sconfitta dalla Paganese con un netto 3-1: sblocca la gara Scarpa al 14° con Stendardo che raddoppia venti minuti dopo. Gli etnei riaprono la gara con Dall’Oglio a inizio ripresa, ma all’ora di gioco Guadagni cala il tris che chiude la gara. Una vittoria preziosa per il club campano che aggancia Vibonese e Teramo al decimo posto.

Nell’altro recupero, valido per la 16^ giornata del Girone A, colpo del Gozzano che in trasferta ha la meglio sulla Juventus U23 grazie alla rete del centravanti Buvka nel finale del primo tempo. Una vittoria preziosa per i rossoblu che si portano a quota 18 in classifica agganciando Lecco e Pianese. Per i bianconeri continua il periodo negativo con la seconda sconfitta di fila in campionato.