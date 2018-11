Serie C, cambiano data e orario di Pontedera-Virtus Entella dell'11/11

Come comunicato dalla Lega Pro, cambiano data e ora del match di campionato tra Pontedera e Virtus Entella, valido per l'11^ giornata del Girone A e inizialmente programmato per domenica 10 novembre alle 16:30.

GARA PONTEDERA – VIRTUS ENTELLA DELL’ 11 NOVEMBRE 2018 (Gir. “A”)

La Lega, in relazione ad esigenze organizzative, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga posticipata a LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2018, Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera, con inizio alle ore 20.30.