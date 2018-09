Serie C, cambio di data e ora per tre gare della 3^ giornata

Mai, fino alla disfatta contro la Spal, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini era rimasta a secco per tre gare di fila. Quattro nelle ultime cinque, considerando anche l'andata con il Copenaghen. Un dato che è in totale contraddizione con il gioco, molto offensivo, del tecnico di Grugliasco,...

GARA SAMBENEDETTESE – VIS PESARO DEL 26 SETTEMBRE 2018 (Gir. “B”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Sambenedettese, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2018, Stadio “Riviera delle Palme”, San Benedetto del Tronto (AP), abbia inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 18.30.

GARA PRO PIACENZA – PISTOIESE DEL 26 SETTEMBRE 2018 (Gir. “A”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Pistoiese, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2018, Stadio “Leonardo Garilli”, Piacenza, abbia inizio alle ore 18.30, anziché alle ore 20.30.

GARA PISA – AREZZO DEL 26 SETTEMBRE 2018 (Gir. “A”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Pisa, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto sia anticipata a MARTEDI’ 25 SETTEMBRE 2018, Stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani”, Pisa, con inizio alle ore 20.45.

