Serie C, classifica marcatori: Candellone insidia Romero per il primato

Classifiche a confronto dopo 8 turni di Serie A. La Juventus, che continua a viaggiare a punteggio pieno, ha cinque punti in più rispetto alla passata stagione. Un anno fa dopo 8 turni era a punteggio pieno il Napoli, che ha quindi sei punti in meno avendo fin qui collezionato sei...

Serie B, il Brescia vince in rimonta. Spezia corsaro a Livorno

Venezia, Vecchi: "Gli episodi sono stati decisivi in negativo per noi"

Crotone, Stroppa: "A Palermo per dare continuità ai risultati"

Ascoli, Troiano deluso: "Arbitraggio non all'altezza"

Cremonese, Croce: "Non abbiamo sfruttato le occasioni avute"

Palermo, Stellone avverte: "Crotone squadra in salute"

Spezia, Okereke: "Gol e vittoria, non potevo chiedere di più"

Crotone, Cordaz al 45': "Non era gol, dobbiamo rimanere compatti"

Palermo, Rispoli al 90': "Vittoria importante, ci tenevamo a far bene"

Spezia, Augello: "Felice del mio momento, non guardiamo la classifica"

Le pagelle del Crotone – Stoian in affanno, bene la difesa

Palermo, Stellone: "Felice per la vittoria. Puscas? È un giocatore davvero forte"

Spezia, la ripresa fissata per martedì pomeriggio

GIRONE C 3 reti: Canotto (Juve Stabia), Rossini (Rende), Starita (Bisceglie) 2 reti: Awua (Rende), Carlini (Juve Stabia), Castaldo (Casertana), Catania (Siracusa), Ciccone (Catanzaro), El Ouazni (Juve Stabia), Golfo (Trapani), Sarao (Virtus Francavilla), Sciamanna (Cavese), Tulli (Trapani), Vazquez (Siracusa) 1 rete: Alfageme (Casertana), Allievi (Juve Stabia), Aya (Catania), Biagianti (Catani), Calò (Juve Stabia), De Angelis (Monopoli), De Carolis (Vibonese), D'Angelo (Casertana), D'Angelo (Sicula Leonzio), Della Corte (Paganese), Emerson (Potenza), Evacuo (Trapani), Ferretti (Trapani), Fischnaller (Catanzaro), Floro Flores (Casertana), Folorunsho (Virtus Francavilla), Franco (Rende), Gallifuoco (Rieti), Gigliotti (Rende), Lodi (Catania), Lorenzini (Casertana), Juanito Gomez (Sicula Leonzio), Maistro (Rieti), Maita (Catanzaro), Mangni (Monopoli), Manneh (Catania), Melara (Juve Stabia), Mezavilla (Juve Stabia), Mulè (Trapani), Padovan (Casertana), Pagliarulo (Trapani), Palma (Rieti), Paponi (Juve Stabia), Parigi (Paganese), Pasqualoni (Casertana), Piana (Paganese), Rainone (Casertana), Ramos (Trapani), Ricci (Matera), Ripa (Sicula Leonzio), Rossetti (Sicula Leonzio), Sandomenico (Reggina), Scaringella (Matera), Silvestri (Catania), Sounas (Monopoli), Taugourdeau (Trapani), Taurino (Vibonese), Tazza (Paganese), Tulissi (Reggina), Vivacqua (Rende)

GIRONE A 5 reti: Romero (Piacenza) 4 reti: Martignago (Albissola), Morra (Pro Vercelli), 3 reti: Caccavallo (Carrarese), Cacia (Novara), Piscopo (Carrarese), Ragatzu (Olbia), Rolando (Gozzano), Rovini (Pistoiese), Tavano (Carrarese) 2 reti: Biasci (Carrarese), Bortolussi (Lucchese), Buglio (Arezzo), Bunino (Juventus U23), Ceter (Olbia), Latte Lath (Pistoiese), Mota Carvalho (Entella), Nolè (Pro Piacenza), Pereira (Juventus U23), Scardina (Pro Piacenza) 1 rete: Battistini (Pro Patria), Bellazzini (Alessandria), Bertoncini (Piacenza), Cais (Albissola), Calcagni (Pontedera), Caponi (Pontedera), Comi (Pro Vercelli), Coralli (Carrarese), Corradi (Piacenza), De Feo (Lucchese), De Luca (Alessandria), Eusepi (Novara), Fanucchi (Pistoiese), Gabbia (Lucchese), Gatto (Arzachena), Gerbi (Pro Vercelli), Gucci (Pro Patria), Le Noci (Pro Patria), Libertazzi (Gozzano), Lombardo (Lucchese), Luperini (Pistoiese), Kanis (Cuneo), Maccarone (Carrarese), Maldini (Pro Piacenza), Mannini (Pontedera), Mastroianni (Pro Patria), Messias (Gozzano), Moscardelli (Pisa), Muratore (Juventus U23), Nizzetto (Entella), Palazzolo (Gozzano), Persano (Arezzo), Pesenti (Piacenza), Ropolo (Pontedera), Ruzzittu (Arzachena), Said (Cuneo), Sanna (Arzachena), Sartore (Alessandria), Secondo (Gozzano), Sicurella (Pro Piacenza), Sylla (Piacenza), Sorrentino (Lucchese), Strechie (Lucchese), Valente (Carrarese), Vallocchia (Olbia), Vitiello (Pistoiese), Zappa (Juventus U23)

Questa le classifica marcatori dei tre gironi dopo la 5^ giornata di andata di Serie C, al netto della disputa serale dei match tra Gozzano e Pro Piacenza e quello tra Juventus U23 e Pro Patria:

