Serie C, colpo Cavese: 3-0 alla Reggina. Prima sconfitta per i calabresi

© foto di Andrea Rosito

Nel pomeriggio si sono giocate tre gare di Serie C, una del Girone A e due del Girone C. Il risultato più clamoroso è stato senza dubbio quello di Cava dei Tirreni dove i padroni di casa hanno battuto con un netto 3-0 la capolista, e finora imbattuta, Reggina. Ad aprire le marcature è stato Matera dopo undici minuti, ma l’uno-due decisivo è maturato nella ripresa con Di Roberto e Spaltro che sono andati a segno rispettivamente al 52° e al 57°. Per la Cavese si tratta di una vittoria importante per allontanare la zona play out e avvicinarsi a quella play off. Nell’altra gara del girone vittoria pesantissima del Picerno in trasferta contro il Rieti, in uno scontro diretto per la salvezza. A regalare i tre punti ai lucani è stato Santaniello bravo e freddo a segnare il rigore all’86°.

Gol e spettacolo nell’anticipo del Girone A dove l’Albinoleffe ha espugnato il campo della Pro Patria: seriani avanti due volte con Cori ed entrambe le volte raggiunti dalle reti di Colombo. Al 61° però Giorgione trova la rete del definitivo 2-3 che rgala il settimo posto in classifica.

Girone A

Pro Patria-Albinoleffe 2-3 (25°, 60° Colombo; 4°, 54° Cori, 61° Giorgione)

Girone C

Rieti-Picerno 0-1 (86° rig. Santaniello)

Cavese-Reggina 3-0 (11° Matera, 52° Di Roberto, 57° Spaltro)