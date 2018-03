Serie C, Cuneo all'ultimo secondo. Pari in casa dell'Arzachena

Nella prima gara della 31^ giornata del girone A di Serie C l'Arzachena spreca una grande occasione per avvicinare la zona play off. In casa contro il Cuneo il club sardo gioca per quasi tutta la ripresa con l'uomo in più e si porta anche in vantaggio a venti minuti dalla fine salvo però distrarsi in pieno recupero quando Di Filippo trova il gol di un pari ormai insperato che gli permette di agganciare momentaneamente l'Arezzo.