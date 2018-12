Serie C, Cuneo e Reggina deferite per inadempimenti COVISOC

Fonte: figc.it

Due società di Lega Pro, Cuneo e Urbs Reggina, sono state deferite dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare su segnalazione della CO.VI.SO.C..

Insieme al Cuneo, a titolo di responsabilità diretta e di responsabilità propria, è stato deferito l’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società Oscar Becchio “per non aver versato, entro il 16 ottobre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi competente e ai periodi di svolgimento degli stessi”.

In un secondo documento, il Cuneo è stato deferito, a titolo di responsabilità diretta e di responsabilità propria, insieme a Oscar Becchio, “per non aver corrisposto, entro il 16 ottobre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo ad eccezione di Conrotto Giorgio e Rosso Andrea per le rate di incentivazione all’esodo, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

L’Urbs Reggina è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e di responsabilità propria, insieme al presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Demetrio Praticò, “per non aver versato, entro il 16 ottobre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati”.