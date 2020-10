Serie C, De Rosa regala la prima vittoria alla Cavese. Bisceglie ko

vedi letture

Nel terzo recupero di Serie C in programma oggi la Cavese sbanca il campo del Bisceglie grazie a un gol al 53° firmato da De Rosa su calcio di rigore fischiato per un mani di Cigliano su tiro proprio del numero 10 campano. Per la Cavese si tratta della prima vittoria stagionale.