Serie C, dopo 40 anni il Prato saluta i professionisti

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Dopo oltre 40 anni, 41 per la precisione, il Prato saluta il mondo dei professionisti. Il club toscano è infatti retrocesso dopo l'ultima giornata del Girone A di Serie C a causa della sconfitta interna contro la Robur Siena e la contemporanea vittoria dell'Arezzo che è voltato così a +11 dai rivali, ben oltre il limite degli otto punti che avrebbe garantito al Prato i play out per restare ancora aggrappati alla Serie C come successo nelle ultime due stagioni. Una retrocessione non certo inaspettata, al termine di una stagione difficile in cui i Lanieri hanno dovuto fare i conti con l'esilio dal Lungobisenzio a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio pratese. In questi 40 anni il Prato era sempre riuscito a navigare fra i professionisti nonostante i vari cambi di nome e la riduzione da due a un solo livello della terza serie. C2, C1, Lega Pro Prima Divisione, Lega Pro Seconda Divisione e infine Lega Pro e Serie C hanno sempre visto ai nastri di partenza il Prato in questi anni anche grazie a qualche ripescaggio, l'ultimo nel 2010-11. Dal prossimo anno invece il Prato dovrà tornare a competere in una realtà che gli è stata a lungo aliena.