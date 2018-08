Serie C, ecco la Juventus U23: Brighenti sogno per l'attacco

Fonte: Marco Pieracci per TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è grande curiosità attorno al progetto Juventus U23, la prima squadra B italiana impegnata in un campionato professionistico. Con ogni probabilità la sua destinazione sarà il girone A. Il battesimo ufficiale è fissato per il 21 agosto, quando i bianconeri debutteranno in Coppa Italia di Serie C, sfidando il Cuneo ad Alessandria. In panchina Mauro Zironelli, uno degli allenatori più quotati in categoria dopo l'ottima stagione al Mestre nella quale ha mostrato un calcio sempre propositivo e votato all'attacco. Il fallimento del Bari gli ha spalancato le porte di questa nuova affascinante avventura professionale.

Cosa è stato fatto - Si è deciso di puntare forte sul senso di appartenenza, riportando alla casa madre diversi giocatori cresciuti nel settore giovanile bianconero: è il caso dei tre fuori quota Alcibiade, Emmanuello e Nocchi. A questi si aggiungeranno alcuni ragazzi della Primavera dello scorso anno (Del Favero, Fernandes, Del Sole) e altri al rientro da esperienze in prestito in altri club come Beruatto (aggregato alla prima squadra durante il ritiro), Matheus Pereira e Parodi. Fonseca, Tourè e Olivieri completano un pacchetto di giovani molto interessante.

Cosa manca - Resta libera una casella over e probabilmente verrà occupata con un giocatore capace di fare realmente la differenza. Si è parlato con insistenza del capitano della Cremonese Brighenti, garanzia assoluta per la C ma nelle ultime ore si è aperta anche la pista che porta a un altro cavallo di ritorno illustre: ovvero Cristian Pasquato, attualmente in Polonia, al Legia Varsavia. Maniero del Novara e Bunino del Pescara le soluzioni alternative.