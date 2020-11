Serie C, focolaio in casa Vibonese: 22 positivi al Covid-19. Si chiede il rinvio di due gare

vedi letture

In casa Vibonese è scoppiato un vero e proprio focolaio di Covid-19 con praticamente tutta la squadra risultata positiva. E questo può complicare ulteriormente in calendario del Girone C di Serie C visto che con tutta probabilità la squadra calabrese dovrà rinviare le prossime due sfide come riporta l’edizione di Sicilia e Calabria della Gazzetta dello Sport: “Il virus ha falcidiato i calabresi. Vibonese, 22 casi Covid: Asp chiede il rinvio di 2 partite. Le sfide interessate sono quelle contro il Foggia (domenica) e la Casertana. L’ultima parola spetterà alla Lega Pro".