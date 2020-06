Serie C, gare di ritorno dei playout. La Giana saluta il professionismo: tutte le retrocesse

Si sono giocate quest'oggi le gare di ritorno dei playout di Serie C, che hanno decretato chi, dopo le tre ultime classificate dei gironi della categoria (Gozzano, Rimini e Rieti), è retrocesso in Serie D.

Primi quattro verdetti già in archivio, con l'Emilia Romagna teatro di ben tre di questi. Nel Girone B, si sono salvate Imolese e Fano, con i primi che hanno pareggiato 0-0 in casa con l'Arzignano, e i secondi corsari sul campo del Ravenna, battuto 0-1; per Arzignano e Ravenna è quindi Serie D, come lo è, nel Girone A, per la Pianese, "caduta" (fatale il pari, e un peggior posizionamento di classifica) a Piacenza contro la Pergolettese, rimasta tra i pro. Come tra i pro rimane l'Olbia, che in extremis pareggia contro la Giana Erminio, che saluta il professionismo dopo sei stagioni.

Nel Girone C sono invece Picerno e Sicula Leonzio a festeggiare la permanenza in categoria, dopo le vittorie su Rende e Bisceglie, condannate quindi alla retrocessione.

Diamo uno sguardo alla giornata odierna degli spareggi salvezza, con in maiuscolo le squadre retrocesse in Serie D:

GARE DI RITORNO

Girone B → Imolese-ARZIGNANO 0-0

Girone A → Pergolettese-PIANESE 3-3 (4’ Russo, 10’ e 17’ [rig.] Rinaldini, 57' Manicone, 67' Brero, 77' Ciccone)

Girone C → Picerno-RENDE 3-0 (2’ [aut.] Origlio, 23’ Esposito, 55' Pittaresi)

Girone B → RAVENNA-Fano 0-1 (33' Carpani)

Girone C →Sicula Leonzio-BISCEGLIE 1-0 (72' Catania)

Girone A → GIANA ERMINIO-Olbia 1-1 (4' [rig.] Perna, 92' Ogunseye)

GARE DI ANDATA

Girone A

Pianese-Pergolettese 0-0

Olbia- Giana Erminio 1-0

Girone B

Arzignano-Imolese 1-2

Fano-Ravenna 2-0

Girone C

Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1

Rende-Picerno 1-0