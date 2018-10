Serie C, girone A: cambia l'arbitro di Pro Patria-Pro Vercelli

MILAN, PAQUETA' IN ITALIA A DICEMBRE. NAPOLI, ASSALTO A PIATEK. FIORENTINA, SU MILINKOVIC SI MUOVE IL TOTTENHAM JUVENTUS Nel corso della tavola rotonda al Festival dello Sport di Trento, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 ottobre

Milan, Romagnoli in gruppo dalla prossima settimana. A parte Caldara

Uruguay, Vecino non basta: sconfitta in amichevole con la Corea del Sud

Legrottaglie: "Deriso per la mia fede, ma non rinuncio a Gesù"

Milan, tra agosto e settembre Elliott ha ricapitalizzato il club per 170,5 mln

Lautaro e De Paul protagonisti in Nazionale: l'orgoglio del Racing Club

Milan, l'UEFA congela in via precauzionale i premi dell'Europa League

Juve su Twitter: "10 vittorie in 10 scatti: quale momento preferite?"

Juventus, allenamento e pollice all'insù per Cristiano Ronaldo

Palmeri: "Bolt non adatto per grandi squadre"

Cerruti: "Nazionale ancora in crisi. No a terza Coppa"

Cagliari, Ceppitelli regolarmente in gruppo. Out Klavan

Parma, Bruno Alves e Gagliolo di nuovo in gruppo

Sassuolo, lavoro differenziato per Boateng e Duncan

A causa dell'infortunio patito dal signor Adalberto Fiero della sezione di Pistoia, è cambiata la designazione arbitrale di Pro Patria-Pro Vercelli, gara valida per la sesta giornata del Girone A e programmata per domenica 14 ottobre alle ore 16.30: a dirigere l'incontro sarà quindi il signor Luca Angelucci della sezione di Foligno.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy