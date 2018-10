Serie C, girone A: Carrarese-Novara anticipata alle 14.30

Super sabato per le Women bianconere, che domani sfideranno la Fiorentina con l'obiettivo di sollevare il primo trofeo stagionale: la Supercoppa italiana. All'Alberto Picco di La Spezia (fischio d'inizio ore 20.45), le campionesse d'Italia di Rita Guarino ci andranno anche con la...

Turchia-Bosnia 0-0, un tempo per Dzeko e Pjanic. 90' per Calhanoglu

Kompany sullo scandalo in Belgio: "Calcio simile al traffico di droga"

Manchester United, suggestione Howe per rimpiazzare Mourinho

Le pagelle della Polonia - Fabianski disastroso, Piatek ancora in gol

Galles, Giggs su Ramsey: "Il futuro non condiziona le sue prestazioni"

Le pagelle del Portogallo – André Silva non si ferma, bene la difesa

Portogallo, Santos: "Abbiamo sofferto troppo, male in alcune situazioni"

Atletico Madrid, Juanfran: "Sarei felice di tornare a giocare in Nazionale"

Barcellona, ag. Malcom: "Non gli piace la situazione ma è motivato"

Hazard umile: "Il migliore al mondo? Sono io. E voglio giocare in Spagna"

Polonia, Brzeczek: "Non possiamo concedere gol su lancio da 50 metri"

Galles-Spagna 1-4, Marca in prima pagina: "Paese dei gol"

Polonia-Portogallo 2-3, A Bola in prima pagina: "Portugal show"

Borussia Dortmund, via al riscatto di Alcacer: pronti 23 milioni di euro

Everton, idea Nasri al termine della squalifica per doping

Man United, Mata è in scadenza ma il club ha deciso: pronto il rinnovo

Marca sicuro: super offerta del Manchester United per Lucas Hernandez

Un altro talento brasiliano per il Real Madrid: nel mirino adesso c'è Leo Santos

La Lega Pro, vista la richiesta avanzata dalla società Carrarese, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara Carrarese-Novara prevista per domenica 14 ottobre presso lo Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri” di Carrara (MS), abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 16.30.

