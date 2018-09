Serie C, Girone A, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 2^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone A che si disputerà tra sabato 22 e lunedì 24 settembre:

Piacenza vs Pontedera: Giuseppe Collu di Cagliari (Rotondale-Pizzi)

Alessandria vs Pro Piacenza: Marco D'Ascano di Ancona (Vitali-Salvalaglio)

Cuneo vs Gozzano: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Martinelli-Maninetti)

Olbia vs Pro Patria: Gino Garofalo di Torre del Greco (Rizzotto-Stringini)

Pistoiese vs Lucchese: Ilario Guida di Salerno (Montanari-Teodori)

Virtus Entella vs Arzachena: Claudio Petrella di Viterbo (Ceolin-Ferrari)

Carrarese vs Juventus U23: Daniel Amabile di Vicenza (Fantino-Vono)

Arezzo vs Pro Vercelli rinviata

Novara vs Albissola rinviata

Robur Siena vs Pisa rinviata