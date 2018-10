Serie C, girone A: pari della Juve U23, poker del Piacenza, ok Novara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono terminate le gare delle 16.30 del girone A di Serie C. Il Siena costringe la Juventus Under 23 al pareggio per 2-2 mentre il Novara espugna il campo della Pistoiese. Poker del Piacenza sul campo della Pro Patria mentre alle 15.30 l’Alessandria ha vinto in casa dell’Arzachena 1-0.

Arzachena-Alessandria 0-1

Arezzo-Albissola 2-0

Entella-Lucchese posticipata

Juventus U23-Siena 2-2

Pistoiese-Novara 0-2

Pro Patria-Piacenza 1-4

Pro Vercelli-Pontedera 0-0

Pro Piacenza-Cuneo ore 20.30