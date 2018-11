Serie C Girone A, vince la Pro Vercelli. 0-0 tra Cuneo e Novara

© foto di Federico Gaetano

Si sono giocate oggi tre gare del Girone A di Serie C. Nel Girone A, successo esterno della Pro Vercelli al “Pirina” di Arzachena. I piemontesi vanno in vantaggio con Comi alla mezz’ora ma subiscono il pari di Sanna dieci minuti dopo. Nella ripresa Leonardo Gatto trova il gol che gli permette di vincere il derby con il fratello, mentre Tedeschi mette il punto esclamativo al match al 58’. Termina 1-3. A reti bianche si chiude invece Cuneo-Novara, partita amarcord per il tecnico novarese Viali, un anno fa sulla panchina del Cuneo. Pari e patta anche a Pisa dove i neroazzurri si fanno riprendere dopo essere passati in vantaggio con Zammarini al 61’; l’Olbia trova il gol del pari con Ogunseye tre minuti dopo regalando a Carboni un punto pesante alla prima da tecnico dei bianconeri.