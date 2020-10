Serie C, Girone B: frenano Gubbio e Legnago, solo 0-0 al Barbetti

Poche emozioni a Gubbio nel match che i locali hanno giocato contro il Legnago, valido per la settima giornata della Serie C, Girone B. 0-0 il risultato finale, con le due squadre che non si fanno male e non riescono a smuovere le rispettive classifiche.