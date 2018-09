Serie C Girone B, i risultati delle 18:30: vincono Monza e Pordenone

© foto di Giuseppe Scialla

Si sono giocate oggi quattro gare di Serie C alle ore 18:30, valide per il Girone B. Successo esterno del Monza in casa della Virtus Verona, decisive le reti di Cori al 42’ e Giudici al 44’. La squadra briantea è dunque a punteggio pieno al pari del Pordenone, che vince 2-1 in rimonta contro l’Albinoleffe, ombardi avanti al 3’ con Giorgione, sorpasso neroverde con Magnaghi e Candellone. Vittoria in rimonta anche per la Vis Pesaro contro il Gubbio (umbri avanti con Marchi, rimonta firmata Olcese con una doppietta). Infine pareggio per 0-0 tra Teramo e Sambenedettese.