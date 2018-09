Serie C, Girone B, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 2^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone B che si disputerà tra sabato 22 e domenica 23 settembre:

Rimini vs Triestina: Francesco Meraviglia di Pistoia (Berti-Di Monte)

AlbinoLeffe vs Pordenone: Alessio Clerico di Torino (Gualtieri-Massimino)

Feralpisalò vs Fermana: Matteo Gariglio di Pinerolo (Dicosta-Cubicciotti)

Giana Erminio vs Imolese: Francesco Carrione di Castellammare di STabia (Lencioni-Colasanti)

Ravenna vs Sudtirol: Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto (Polo-Grillo-Miniutti)

Renate vs L.R. Vicenza Virtus: Riccardo Annaloro di Collegno (Biava-Younes)

Teramo vs Sambenedettese: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Mansi-Parrella)

Virtusvecomp Verona vs Monza: Maria Marotta di Sapri (Buonocore-Della Croce)

Vis Pesaro vs Gubbio: Marco Ricci di Firenza (Santi-Lenza)