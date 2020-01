Serie C, Girone C: esulta la Ternana, pareggio del Bari a Viterbo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono sei le sfide giocate oggi in Serie C Girone C, valide per la 21esima giornata della terza serie del calcio italiano. Nel big match di giornata è la Ternana a fare la voce grossa, nei minuti finali è Vantaggiato a far festeggiare la Fere sul campo del Potenza. Squadra di Gallo a meno nove dalla Reggina. Non approfitta della sconfitta degli amaranto il Bari, la squadra di Vivarini ha pareggiato proprio all'ultimo respiro sul campo della Viterbese. Rete decisiva di D'Ursi che porta a nove il distacco dalla vetta. Vince il Catanzaro al Ceravolo contro il Bisceglie, inutile la rete di Ebagua vista l'autorete di Turi ed il gol di Giannone. Non va oltre il pareggio il Catania, 0-0 sul campo della Virtus Francavilla. Torna a vincere il Teramo che grazie ad un gol di Magnaghi vince contro la Sicula Leonzio. Pareggio invece tra Avellino e Vibonese al Partenio.