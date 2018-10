Serie C, Girone C, le designazioni arbitrali dell'8^ giornata

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali dell'8^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone C che si disputerà sabato 20 ottobre 2018:

Juve Stabia - Monopoli: Marco D'ascanio di Ancona (Massara-Terenzio)

Matera - Casertana: Alessandro Meleleo di Casarano (Pacifico-Trinchieri)

Paganese - Catania: Matteo Marcenaro di Genova (Abruzzese-Pappagallo)

Reggina - Virtus Francavilla: Marco Ricci di Firenze (Madonia-Lalomia)

Rende - Bisceglie: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Salamia-Fontemurato)

Siracusa - Potenza: Andrea Zingarelli di Siena (Nuzzi-Lenza)

Trapani - Rieti: Ermanno Feliciani di Teramo (Moro-Zampese)

Vibonese - Sicula Leonzio: Alessio Clerico di Torino (D'Apice-Somma)