Serie C, Girone C, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 2^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone C che si disputerà tra venerdì 21 e sabato 22 settembre:

Rende vs Catanzaro: Nicolò Cipriani di Empoli (Laudato-Bruni)

Cavese vs Virtus Francavilla: Federico Fontani di Siena (Testi-Rondino)

Potenza vs Monopoli: Federico Longo di Paola (Somma-D'Apice)

Reggina vs Bisceglie: Matteo Gualtieri di Asti (Poma-Cortese)

Rieti vs Casertana: Alberto Santoro di Messina (Madonia-Lalomia)

Sicula Leonzio vs Matera: Nicolò Marini di Trieste (Cantafio-Terenzio)

Vibonese vs Trapani: Valerio Maranesi di Ciampino (Pappagallo-Politi)

Riposa: Paganese

Catania vs Siracusa rinviata

Juve Stabia vs Viterbese rinviata