Serie C, Girone C: pari per Catania e Foggia. Vincono Bari e Monopoli

Nel Girone C di Serie C il Catania non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Turris. Un pareggio per 1-1 anche per il Foggia contro la Virtus Francavilla e per la Paganese contro il Bisceglie. E' tornato alla vittoria invece il Bari che ha trionfato 2-0 in casa della Casertana grazie ai gol di Antenucci e Montalto. Bene anche il Catanzaro che ha battuto 2-1 la Cavese e il Monopoli che ha avuto la meglio della Vibonese per 2-0.

SERIE C - GIRONE C

Catania-Turris 0-0

Foggia-Virtus Francavilla 1-1

Casertana-Bari 0-2

Catanzaro-Cavese 2-1

Monopoli-Vibonese 2-0

Paganese-Bisceglie 1-1

17.30 Ternana-Teramo