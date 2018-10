Serie C, girone C: successi esterni per Juve Stabia e Vibonese

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Vittorie esterne per Vibonese e Juve Stabia nel settimo turno del girone C di Serie C:

Questi i risultati e i marcatori:

RIETI-VIBONESE 0-1 - 69' Taurino

CATANZARO-JUVE STABIA 0-3 - 58' Allevi, 63' Paponi rig., 80' Mastalli