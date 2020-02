Serie C, giudice sportivo: 36 gli squalificati. Due turni per 4 calciatori

© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 10 e 11 Febbraio 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DALL’8 AL 10 FEBBRAIO 2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.500,00 CAVESE perché propri sostenitori, durante la gara, esponevano uno striscione inneggiante ad Antonino Speziale (r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 1.000,00 TERAMO perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, un petardo senza conseguenze

(r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 500,00 BARI perché propri sostenitori in campo avverso danneggiavano i seggiolini del settore dello stadio loro riservato (r.c.c.,obbligo

risarcimento danno, se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2020 E AMMENDA € 500,00

SERAFINI MATTIA (ARZIGNANO VALCHIAMPO) per comportamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TORRENTE VINCENZO (GUBBIO) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (r.A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAUTIERI CARMINE (TRIESTINA) per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500,00

PASCOLINI GIOVANNI (GUBBIO) per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale dopo il termine della gara (r.A.A., panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIAMPIERETTI FLAVIO (IMOLESE) perché, al termine della gara, pronunciava ripetute frasi blasfeme (r.proc.fed., allenatore in seconda).

TEDINO BRUNO (TERAMO) perché, in più occasioni durante la gara, proferiva espressioni blasfeme (r.proc.fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D’ANDREA ALESSANDRO (CAVESE) per comportamento offensivo verso l'arbitro dopo il termine della gara.

FINIZIO MARIO (RIMINI) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

MENSAH DAVIS (TRIESTINA) per aver colpito con un pugno all'addome un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERROTTA MARCO (BARI) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

MARTINELLI LUCA (CATANZARO) per aver tentato di colpire con il braccio un avversario.

MORACHIOLI GREGORIO (PISTOIESE) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SPANO ALESSANDRO (REGGIO AUDACE) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LAEZZA GIULIANO (AVELLINO) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

FILIPPINI LORENZO (GUBBIO) per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.

SIGNORINI ANDREA (TRIESTINA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CUTOLO ANIELLO (AREZZO) per comportamento gravemente offensivo e provocatorio nei confronti di un tesserato della squadra avversaria (r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

LUCIANI ALESSIO (AREZZO)

CIANCIO SIMONE (CARRARESE)

ZITO ANTONIO (CASERTANA)

VARONE IVAN (REGGIO AUDACE)

TAIT FABIAN (SÜDTIROL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BALDAN MARCO (AREZZO)

CALDERINI ELIO (CARRARESE)

D’ANGELO ANGELO (CASERTANA)

PETTA ANDREA (CASERTANA)

MARZORATI LINO (CAVESE)

RUSSOTTO ANDREA (CAVESE)

CRESCENZI LUCA (COMO)

RINALDI MICHELE (FERALPISALÒ)

PADELLA EMANUELE (L.R. VICENZA)

VALLOCCHIA ANDREA (OLBIA)

PANATTI MICHEL (PERGOLETTESE)

NICCO GIANLUCA (PIACENZA)

KOSOVAN TANASIY (PICERNO)

TERIGI LEONARDO (PISTOIESE)

BARBA GIANLUCA (PONTEDERA)

CAPONI ANDREA (PONTEDERA)

DEROSE FRANCESCO (REGGINA)

PAGHERA FABRIZIO (TERNANA)

MARCHEGGIANI FRANCESCO (VIS PESARO)

VOLPE MICHELE (VITERBESE CASTRENSE)