Serie C, Giudice Sportivo: Aloi e Bertoncini saltano la finale d'andata

© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno dei play off ha squalificato per due giornate Andrea Esposito del Catania e Fabio Scarsella della Feralpisalò. Un turno di squalifica invece per Luca Calapai e Marco Biagianti del catania, Luca Magnino della Feralpisalò, Fabio Foglia dell’Arezzo, Matteo Kucich del Pisa, Davide Bertoncini del Piacenza e Salvatore Aloi del Trapani. Quest’ultimi tre salteranno quindi la finale d’andata dei play off di Serie C.