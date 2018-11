Serie C, Giudice Sportivo: due turni di stop per Javorcic e Zanetti

A seguito delle gare della 12^ giornata di Serie C e, in base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari a dirigenti e staff tecnici:

DIRIGENTE

AMMONIZIONE

CAIATA SALVATORE (POTENZA) per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso, r.A.A.).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

JAVORCIC IVAN (PRO PATRIA) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, r.A.A.).

ZANETTI PAOLO (SUDTIROL) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara.

AMMONIZIONE

FAVARIN GIANCARLO (LUCCHESE) per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso, r.A.A.).

MIGNANI MICHELE (ROBUR SIENA) per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso, r.A.A.).