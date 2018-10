Serie C, giudice sportivo: multa Casertana, inibito DT Pistoiese

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari relative alle partite di Coppa Italia Lega Pro disputatesi il 9 e 10 ottobre:

SOCIETÀ:

AMMENDA € 1.000,00

CASERTANA perché un proprio sostenitore, al termine della gara, scavalcava la recinzione, entrando nel recinto di gioco, e si avvicinava al settore riservato ai tifosi ospiti inveendo contro gli stessi; il medesimo rientrava dopo pochi istanti nel proprio settore (r.c.c.).

DIRIGENTE:

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2018 E AMMENDA € 500.00:

PINZANI RAFFAELE (PISTOIESE) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso).

CALCIATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:

FRANCO DOMENICO (RENDE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

SQUILLACE TOMMASO (SICULA LEONZIO) per proteste verso l'arbitro e per condotta scorretta verso un avversario.