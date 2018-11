Serie C, Giudice Sportivo: otto giocatori squalificati per un turno

A seguito delle gare della 12^ giornata di Serie C e, in base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari ai giocatori:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:

RAINONE PASQUALE (CASERTANA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

MARCHI PAOLO (FERALPISALÒ) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

GAVAZZI DAVIDE (PORDENONE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR):

GAVAZZI FABIO (ALBINOLEFFE)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBISSOLA)

GIACOMELLI STEFANO (L.R. VICENZA)

CORSO DAVIDE (MATERA)

PAPA SALVATORE (RAVENNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR):

LA ROSA LUCA (ARZACHENA)

PORCHEDDU ANDREA (ARZACHENA)

LONGO LEONARDO (BISCEGLIE)

MARKIC TONI (BISCEGLIE)

ORLANDO LUCA (MATERA)

PERGREFFI ANTONIO (PIACENZA)

CAGNANO ANDREA (PISTOIESE)

VASSALLO FRANCESCO (ROBUR SIENA)

CALDERINI ELIO (SAMBENEDETTESE)

ESPOSITO MIRKO (SICULA LEONZIO)

FERRINI MANUEL (SICULA LEONZIO)

CAIDI NEBIL (TERAMO)

PAULA DA SILVA JOAO ALFONSO (TRAPANI)

ROSSI JACOPO (VIRTUSVECOMP VERONA)