Serie C, Giudice Sportivo: quattro turni di stop a Santini e Bulevardi

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

A seguito delle semifinali di andata dei playoff di Serie C e in base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari riguardanti i giocatori:

CALCIATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SANTINI CLAUDIO (ROBUR SIENA) perché al termine della gara, nel tunnel degli spogliatoi, nell'ambito di una colluttazione fra tesserati di entrambe le squadre, tentava di colpire con un calcio un tesserato della squadra avversaria, non riuscendovi, e colpendo invece al fianco destro un addetto federale, provocandogli forte dolore e la necessità di cure mediche (r.proc. fed., r.c.c.).

BULEVARDI DANILO (ROBUR SIENA) per recidività in ammonizione (II INFR) e perché, al termine della gara, rientrava negli spogliatoi urlando a voce alta "abbiamo vinto contro tutti e contro la Lega", frase inopportuna e oltraggiosa (r.proc.fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

IAPICHINO DENNIS (ROBUR SIENA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

RONDANINI IVAN (ROBUR SIENA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.