Serie C, giudice sportivo: tante squalifiche. Per Sarini (Pianese) 2 turni

© foto di Matteo Ferri

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 28 e 29 Ottobre 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DAL 26 AL 28 OTTOBRE 2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3.000,00 CATANIA perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano cori inneggianti ad Antonio Speziale (plurirecidiva, r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 2.500,00 VIBONESE perché al termine della gara due addetti alla sicurezza tentavano di aggredire un calciatore della squadra avversaria ospite, impedito solo dall'intervento di altri tesserati della Vibonese).

€ 1.000,00 COMO perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore diversi petardi, senza conseguenze (r.proc.fed.,r.c.c).

€ 500,00 AVELLINO perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni, uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze (r.A.,r.proc.fed.).

€ 500,00 BARI perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze (r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 500,00 TRIESTINA perchè propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco numerosi oggetti, senza conseguenze (r.A.,r.c.c.).

€ 500,00 MODENA perché propri sostenitori al termine della gara lanciavano sul terreno di gioco una bottiglia semipiena d'acqua, senza conseguenze (r.proc.fed.,r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2019 E AMMENDA € 1.000,00

LEONE LUCA (TERNANA) per comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale (panchina aggiuntiva, r.A.A.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 NOVEMBRE 2019 E AMMENDA € 500,00

BELVISO EMANUELE (BISCEGLIE) per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro al termine del primo tempo di gara (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 NOVEMBRE 2019 E AMMENDA € 500,00

DI SOMMA SALVATORE (AVELLINO) perché al termine della gara protestava ripetutamente in modo plateale nei confronti dell'arbitro (panchina aggiuntiva,r.A., r.proc.fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2019 E AMMENDA € 1.000,00

CHILESE LINO (ARZIGNANO VALCHIAMPO) perché indebitamente presente nel recinto di gioco assumeva comportamento ripetutamente irriguardoso nei confronti dell'arbitro che rientrava negli spogliatoi al termine della gara (r.proc.fed.,r.c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOSCANO DOMENICO (REGGINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

ATZORI GIANLUCA (IMOLESE)

FILIPPI MICHELE (OLBIA)

GALLO FABIO (TERNANA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SARINI LORENZO (PIANESE) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (calc.ris.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI SABATINO PASQUALE (A.J.FANO) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

GAGLIARDI FRANCESCO (PIANESE) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SANTURRO ANTONIO (SAMBENEDETTESE) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PALMA GIUSEPPE (RIETI) per proteste verso l'arbitro e per condotta scorretta verso un avversario.

CIGLIANO LUCA (RIMINI) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PESENTI MASSIMILIANO (PADOVA) per comportamento reiteratamente irriguardoso e provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria che reagivano generando contestazioni nei confronti del medesimo (r.proc.fed.,r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PRESTIA GIUSEPPE (ALESSANDRIA)

FORESTA GIOVANNI (CARRARESE)

GERMINALE DOMENICO (CAVESE)

URBINATI GIANLUCA (FERMANA)

ALIMI ISNIK (IMOLESE)

PERNA ARMANDO (MODENA)

BELLUSCI GIUSEPPE (MONZA)

CASTIGLIA LUCA (PADOVA)

PERGREFFI ANTONIO (PIACENZA)

SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (PIACENZA)

SIRRI ALEX (RAVENNA)

RAPISARDA FRANCESCO (SAMBENEDETTESE)

MALOMO ALESSANDRO (TRIESTINA)

GIGLIOTTI DENNY (VIRTUS FRANCAVILLA)