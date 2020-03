Serie C, Giudice Sportivo: tre giornate a Russotto. Una per altri 11 calciatori

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell'ultimo turno di campionato ha squalificato per tre giornare Andrea Russotto della Cavese “perché, al termine della gara, rivolgeva all'Arbitro reiterate frasi offensive”. Una giornata di stop invece per Angelo D'Angelo (Casertana), Francesco Scarpa (Paganese), Emir Murati e Pasquale Giannotti (Rende), Alvaro Montero Fernandez (Bisceglie), Andrea Errico (Viterbese), Andrea Tiritiello (V. Francavilla), Antonio Giosa (Potenza), Antonio Palumbo (Ternana) Errico Altobello e Pietro Ciotti (Vibonese)