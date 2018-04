Serie C, Giudice Sportivo: un turno di stop per Sicurella e De Falco

In base alle risultanze degli atti ufficiali delle gare V.Francavilla-Matera e Juve Stabia-Monopoli, si riportano i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SICURELLA GIUSEPPE (VIRTUS FRANCAVILLA) per simulazione di fallo e per condotta scorretta verso un avversario

DE FALCO ANDREA (MATERA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.