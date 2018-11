Serie C, gruppo A. I risultati del pomeriggio: continua il sogno Carrarese

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tanti i risultati degni di nota tra le nove partite in programma nella domenica pomeriggio di Serie C, gruppo A, ben distribuite tra le fasce orarie delle 14.30 e delle 16.30. La capolista Carrarese lancia un altro segnale di forza al campionato, regolando con un sonoro 4-1 interno il Pisa. Tiene però il passo l'Arezzo, vincente in casa del Piacenza nella sfida di altissima classifica. Perde ancora la Juventus U23, battuta di misura in casa della Pro Vercelli. Degna di nota anche la vittoria del Siena, capace di fermare l'Entella nel suo cammino terribile. Ecco dunque tutti i risultati odierni nel girone, maturati oggi pomeriggio:

Carrarese - Pisa 4-1

Novara - Gozzano 0-0

Pontedera - Arzachena 2-0

Albissola - Pro Piacenza 1-0

Olbia - Pistoiese 1-1

Piacenza - Arezzo 0-2

Pro Patria - Lucchese 2-2

Pro Vercelli - Juventus U23 1-0

Siena - Entella 1-0