© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattro le partite in programma alle ore 17,30 per il gruppo A di Serie C. Una sola vittoria, quella del Novara di misura contro il Como. Ben tre i pareggi, e tra questi da segnalare il rallenamento del Siena, fermato tra le mura amiche dal Gozzano, e quello dell'Alessandria, al termine di un match senza gol a Busto Arsizio.

Novara - Como 2-1

Pro Patria - Alessandria 0-0

Pro Vercelli - Giana Erminio 1-1

Siena - Gozzano 1-1