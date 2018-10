Serie C, gruppo B. I risultati delle 18,30: pari Pordenone, Ravenna corsaro

© foto di Alessandro Brunelli

Si sono concluse le quattro partite in programma per le 18,30 nella domenica del gruppo B di Serie C che hanno chiuso anche il turno del raggruppamento. La capolista Pordenone riesce a pareggiare ad Imola, dopo essersi vista mettere sotto dall'Imolese. Reti bianche sia tra AlbinoLeffe e Sudtirol che tra Gubbio e Fano, mentre il Ravenna è corsaro sul campo della Fermana. Ecco risultati e marcatori delle suddette partite.

Fermana - Ravenna 0-2 (32' Galuppini rig., 37' aut. Comotto)

Gubbio - Fano 0-0

Imolese - Pordenone 1-1 (41' De Marchi (I), 69' Burrai rig. (P))

AlbinoLeffe - Sudtirol 0-0