Serie C, gruppo B. Le gare della domenica: bene FeralpiSalò e Mestre

Nelle partite della domenica di Serie C, gruppo B, sorride la FeralpiSalò, che grazie alla vittoria di misura sul campo del Gubbio riesce ad agganciare, e scavalcare momentaneamente nella classifica avulsa, la Reggiana, fermata invece sul pareggio in casa della Fermana. Vince e si rilancia in zona playoff il Mestre, che ha la meglio sul Pordenone al termine di una sfida ricchissima di reti ed emozioni. A reti bianche la sfida tra le “nobili” Triestina e Vicenza. Questi tutti i risultati della domenica:

AlbinoLeffe - Ravenna 0-1

Sudtirol - Renate 0-0

Mestre - Pordenone 4-3

Triestina - Vicenza 0-0

Fermana - Reggiana 2-2

Gubbio - FeralpiSalò 0-1

Teramo - Santarcangelo 0-0