Serie C, gruppo B. Le gare delle 18,30: Ternana solida contro il Gubbio

© foto di Federico Gaetano

Quattro le partite in programma alle ore 18 nella domenica del gruppo B di Serie C. La Ternana vince in maniera rotonda contro il Gubbio, agganciando in classifica la FeralpiSalò fermata invece in casa dalla Virtus Verona. Finiscono in parità anche Giana-Sudtirol e Vis Pesaro-Monza. Di seguito i risultati.

FeralpiSalò - Virtus Verona 1-1

Giana Erminio - Sudtirol 0-0

Ternana - Gubbio 3-0

Vis Pesaro - Monza 1-1