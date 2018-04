Serie C, gruppo B. Le gare di oggi: Reggiana seconda, Samb superata

Concluse tutte le partite in programma in giornata per il gruppo B di Serie C. Sorpasso al secondo posto nel pomeriggio: la Sambenedettese cade sul campo del Bassano nel big match di giornata e permette ai veneti di portarsi a meno tre, pur con una partita in più. Davanti ora però c'è la Reggiana, che ha anche una gara in meno e che è riuscita a battere il Ravenna in trasferta. Nelle zone alte bene anche il Sudtirol, che batte il Fano, mentre il Mestre è fermato in casa dal Vicenza. Ok l'AlbinoLeffe, che nel posticipo regola la FeralpiSalò. Questi i risultati di oggi:

Sudtirol-Fano 2-0

Triestina-Padova 1-0

Fermana-Gubbio 1-0

Mestre-Vicenza 0-0

Teramo-Renate 1-1

Bassano-Sambenedettese 2-0

Ravenna-Reggiana 1-2

AlbinoLeffe-FeralpiSalò 3-1