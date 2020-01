© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tre le partite programmate per oggi alle 15 nel gruppo B di Serie C. Prosegue la crisi del Padova, sconfitto in casa dal Modena, mentre prova a rilanciarsi nelle zone alte della classifica il Sudtirol dopo il poker rifilato al Modena. Importante successo in chiave salvezza quello dell'Arzignano, corsaro a Gubbio.

Gubbio – Arzignano 0-1

Padova – Modena 0-1

Sudtirol – Rimini 4-1