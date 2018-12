© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Reggina che adesso risale un po' la classifica nel gruppo C di Serie C, togliendosi dalle zone più pericolose della classifica, almeno per il momento. La squadra calabrese ha battuto 1-2 in trasferta la Sicula Leonzio nell'unica gara in programma alle ore 20.30. Succede tutto nel secondo tempo: Sandomenico e Solini ne segnano due in dieci minuti, mentre il gol di Miguel Angel, quello dell'ipotetica speranza dei padroni di casa, arriva solamente nei minuti di recupero.