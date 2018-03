Serie C, gruppo C. Le gare della domenica: Catania e Lecce senza gol

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Nelle partite della domenica di Serie C, gruppo C, le prime due in classifica si fermano entrambe sul pareggio a reti bianche. Il Lecce è fermato in casa dal Matera, con anche recriminazioni annesse, mentre il Catania è invece costretto ad accontentarsi di un punto al termine della sfida tutta siciliana contro la Sicula Leonzio. Dietro la Juve Stabia travolge l'Akragas e aggancia in classifica Siracusa e Rende, ambedue sconfitte, rispettivamente da Casertana e Paganese. Questi tutti i risultati della domenica:

Catanzaro – Trapani 1-2

Fondi – Andria 1-0

Juve Stabia – Akragas 7-0

Paganese – Rende 3-0

Reggina – Monopoli 1-2

Bisceglie – Cosenza 0-0

Lecce – Matera 0-0

Sicula Leonzio – Catania 0-0

Siracusa – Casertana 0-1